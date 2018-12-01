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Doktordan doktora şiddet!

Samsun'da özel hastanede çalışan bir doktor, tedavi şekli konusunda anlaşmazlık yaşadığı meslekdaşını yumrukladığı gerekçesiyle görevden alındı.

3. Sayfa / 01 Aralık 2018 Cumartesi 10:38
Doktordan doktora şiddet!

Samsun'un Bafra ilçesinde özel bir hastanede aralarında hasta tedavisi konusunda çıkan tartışmada aynı hastanede görevli meslektaşı Üroloji Uzmanı Dr. Hacı Bekir Genişer'i yumrukladığı öne sürülen Beyin Cerrahi Uzmanı Dr. Yakup S., hastane yönetimi tarafından görevinden alındı.

Olay, 25 Kasım günü Bafra ilçesinde özel bir hastanede meydana geldi. Üroloji Uzman Dr. Hacı Bekir Genişer, idrar yollarında rahatsızlığı bulunan bir hastayı ameliyat etti.

Dr. Genişer, sağlığına kavuşan hastayı taburcu etmeden, hastaya daha önce bakan aynı hastanede görevli Beyin Cerrahi Uzmanı Dr. Yakup S.'ye danıştı. Dr. S., hastanın ameliyatının gereksiz olduğunu, tedavi yöntemleri uygulanabileceğini belirterek Dr. Hacı Bekir Genişer ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Dr. Yakup S., iddiaya göre yumrukla Genişer'e saldırdı. Hastane görevlileri müdahale ederek, kavga eden iki doktoru ayırdı.

YUMRUK ATTI, İŞİNDEN OLDU

Tartışma sonrası aldığı yumruk darbesiyle, yüzünde morluklar oluşan ve 7 gün iş göremez raporu alan Üroloji Uzmanı Dr. Hacı Bekir Genişer, meslektaşından şikayetçi oldu. Şikayet üzerine olayla ilgili adli soruşturma sürerken, özel hastane yönetimi de aldığı kararla, Dr. Yakup S.'nin iş akdini fesh edip, hastanedeki görevine son verildi.

Öte yandan, aldığı yumruk darbesiyle yaralanan Üroloji Uzmanı Dr. Hacı Bekir Genişer'in, rapor süresinin tamamlanmasıyla özel hastanedeki görevine yeniden başlayacağı bildirildi. Kaynak : DHA

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