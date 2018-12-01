Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi'nin yapıldığı Costa Salguero Fuar Alanı'ndaki temasları kapsamında ikili görüşmeleri devam ediyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile de basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.



Hayati konularda görüşme fırsatımız oldu



Görüşme öncesi kısa bir açıklama yapan Erdoğan, 'Hayati konularda görüşme fırsatımız oldu. İdlib'le ilgili görüşme yapmayı önemli buluyoruz. Kısa da olsa dar çerçevede İdlib'le ilgili atmamız gerken adımlar olduğuna inanıyorum. İdlib ile ilgili dörtlü zirve önem arz etti' dedi.



Erdoğan bu görüşmenin ardından Arjantin'de devam eden G20 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Trump ile bu akşam 20.20'de ikinci kez görüşecek.





