Cumhurbaşkanı Erdoğan G-20'de Trump ve Putin ile görüşecek

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen G-20 Liderler Zirvesi devam ediyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve kapsamında bugün bazı ikili temaslarda bulunacak.



İlk görüşmesini TSİ 16.30'da Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile yapacak olan Erdoğan, ardından ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İngiltere Başbakanı May ile de bir araya gelecek.



Münbiç başta olmak üzere bölgedeki gelişmeler ve Cemal Kaşıkçı cinayetinin Erdoğan-Trump görüşmesindeki iki önemli başlık olması bekleniyor.



Suriye merkezli gelişmeler Erdoğan'ın Putin ile yapacağı görüşmede de ele alınacak. İki liderin görüşmesinde Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin de gündeme geleceği ifade ediliyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili daha önceden yaptığı açıklamada iki ülke arasında Türkiye'nin arabulucu olabileceğini belirtmişti.



Erdoğan'ın bu görüşmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Japonya ve İngiltere başbakanları ile de görüşeceği bildirildi.

Kaynak : İHA

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