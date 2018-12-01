USD (Alış - Satış) : 5,16 - 5,17 EURO (Alış - Satış) : 5,87 - 5,88

Cumhurbaşkanı Erdoğan G-20'de Trump ve Putin ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Arjantin'de G20 Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump ile ikili görüşmeler gerçekleştireceği bildirildi. Trump ile ikinci görüşmenin bu akşam 20.20'de olacağı belirtildi

Siyaset / 01 Aralık 2018 Cumartesi 15:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan G-20'de Trump ve Putin ile görüşecek

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen G-20 Liderler Zirvesi devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve kapsamında bugün bazı ikili temaslarda bulunacak.

İlk görüşmesini TSİ 16.30'da Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile yapacak olan Erdoğan, ardından ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İngiltere Başbakanı May ile de bir araya gelecek.

Münbiç başta olmak üzere bölgedeki gelişmeler ve Cemal Kaşıkçı cinayetinin Erdoğan-Trump görüşmesindeki iki önemli başlık olması bekleniyor.

Suriye merkezli gelişmeler Erdoğan'ın Putin ile yapacağı görüşmede de ele alınacak. İki liderin görüşmesinde Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin de gündeme geleceği ifade ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili daha önceden yaptığı açıklamada iki ülke arasında Türkiye'nin arabulucu olabileceğini belirtmişti.

Erdoğan'ın bu görüşmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Japonya ve İngiltere başbakanları ile de görüşeceği bildirildi.
Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

CumhurbaşkanıBaşkentDonald TrumpRecep Tayyip Erdoğan


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

31 MART NİYE ÖNEMLİ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

FRANSA'DAKİ TEZGAHTA FİLİSTİN VAR!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı