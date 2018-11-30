USD (Alış - Satış) : 5,16 - 5,17 EURO (Alış - Satış) : 5,87 - 5,88

6, 6 ile sallandı, çok sayıda yol çöktü!

ABD'nin Alaska eyaletinde meydana gelen depremin büyüklüğü 7,0 olarak güncellendi Depremin ardından yapılan tsunami uyarısı ise iptal edildi.

Yaşam / 30 Kasım 2018 Cuma 23:41
6, 6 ile sallandı, çok sayıda yol çöktü!
Video için tıklayın

ABD'nin Alaska eyaletinde bugün meydana gelen depremin büyüklüğü 7,0 olarak güncellendi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Anchorage kentinin 12 kilometre kuzeyi olan ve daha önce büyüklüğü 6,6 olarak duyurulan depremin büyüklüğünün 7,0 olduğunu açıkladı.

Yerin 40 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından Alaska'nın güney kıyıları için yapılan tsunami uyarısı da iptal edildi.

Depremin ardından en büyüğü 5,8 olmak üzere birçok artçı sarsıntı da yaşandı.

- Maddi zarar var

Kentteki bazı bina ve yollarda hasara yol açan depremde ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

Sosyal medyada da depremin yol açtığı hasar ve şiddetli sarsıntıya ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Çöken ya da yarılan yollar nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, Anchorage Havalimanı'ndaki kulelerin tahliye edilmesi nedeniyle uçak seferlerinde de gecikmeler yaşandı.

- Trump'tan deprem paylaşımı

Alaska Eyalet Valisi Bill Walker, depremin ardından Facebook'tan yaptığı açıklamada, bölgeyi 'afet bölgesi' ilan ettiğini duyurdu.

Walker, depremin neden olduğu hasarın tespiti için çalışmaların sürdüğünü de belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter'daki paylaşımında, 'Alaska halkının harika insanlarına. 'Büyük olanla' sertçe vuruldunuz. Lütfen size yardım etmek için oradaki eğitimli profesyonellerin direktiflerini takip ediniz. Federal hükümetiniz hiçbir masraftan kaçınmayacak. Tanrı hepinizi kutsasın.' ifadelerini kullandı. Kaynak : AA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen AA ajansıdır.

Artçı SarsıntıFacebookTwitterTsunamiDonald Trump


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

31 MART NİYE ÖNEMLİ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

FRANSA'DAKİ TEZGAHTA FİLİSTİN VAR!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı