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Yurt dışından getirilen telefonların harcı artırıldı

Yolcu beraberinde getirilen telefonların kullanım harcı tutarı 500 liraya yükseltildi.

Ekonomi / 09 Kasım 2018 Cuma 08:57
Yurt dışından getirilen telefonların harcı artırıldı

Yolcuların kendi kullanımları amacıyla yurt dışından getirdikleri telefonların kullanım izin harcı 500 lira oldu.

Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım Harcı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, ticari amaçlı olmaksızın, yolcuların kendi kullanımları amacıyla yurt dışından getirdikleri telefonların kullanım izni için ödenmesi gereken 170,70 liralık harç tutarı 500 lira oldu.

Söz konusu harç, elektronik kimlik bilgisinin kayıt altına alınması işleminden önce ödenecek. Harç ödenmeden kayıt işlemi yapılan ve kullanıma açılan cihazlar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından kapatılacak.

Ödenmeyen harç, yüzde 50 fazlasıyla ilk kayıt tarihinden itibaren gecikme zammıyla tahsil edilecek. Söz konusu tahsilat yapılmadan cihaz kullanıma açılamayacak. Kaynak : AA

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