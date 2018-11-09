USD (Alış - Satış) : 5,48 - 5,49 EURO (Alış - Satış) : 6,22 - 6,23

Şener Şen ve Perran Kutman Malatya'da

Bu yıl 8’incisi düzenlenecek Malatya Uluslararası Film Festivalinde Onur Ödülleri’nin sahiplerinden ünlü oyuncular Şener Şen ve Perran Kutman Malatya’ya geldi.

Kültür-Sanat / 09 Kasım 2018 Cuma 11:55
Şener Şen ve Perran Kutman Malatya'da
Video için tıklayın

43 yıllık sinema kariyeri boyunca 35’ten fazla filmde rol alan, tiyatro, sinema ve televizyon dünyasının deneyimli oyuncularından Şener Şen ve rol aldığı pek çok televizyon yapımı ve sinema filmiyle hafızalara kazınan usta oyuncu Perran Kutman, 8. Malatya Uluslararası Film Festivali’nin davetlisi olarak Malatya’ya geldi.

Usta oyuncu Şener Şen’e ödülünü ünlü komedyen ve sinemacı Cem Yılmaz’ın takdim edeceği, Perran Kutman’a ise ödülünü, özellikle ‘Yol’ filmi başta olmak üzere birçok önemli film ve televizyon dizisindeki unutulmaz rolleriyle hafızalara kazınan bir başka başarılı oyuncu Şerif Sezer’in vereceği belirtildi. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

TelevizyonKomedyenŞener ŞenPerran KutmanUluslararası


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AK PARTİ-MHP İTTİFAKI NEDİR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı