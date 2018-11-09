USD (Alış - Satış) : 5,48 - 5,49 EURO (Alış - Satış) : 6,22 - 6,23

Özcan Deniz'in bitmeyen babalık mesaisi

Özcan Deniz, hem evde hem de sette baba olmanın heyecanını yaşıyor.

Televizyon / 09 Kasım 2018 Cuma 15:54
Özcan Deniz'in bitmeyen babalık mesaisi

Geçtiğimiz yaz oğlu Kuzey’in doğumu, İstanbullu Gelin’de ise Faruk- Süreyya aşkının meyvesi Yaz bebeğin aileye katılması ile Özcan Deniz çifte baba oldu.

Evde oğlu Kuzey ile yakından ilgilenen oyuncu sette ise Yaz Bebek’i (Ada Özdemir) kucağından indirmiyor.

Çocukları çok seven oyuncu babalık hakkında duygularını ise şöyle ifade etti:” Oğlumla geçirdiğim zaman tarif edilemez bir duygu. Sette Faruk olarak geçirdiğim babalık süreci oğlumu gün içinde daha çok özlememe ve bittiğinde ona koşmama neden oluyor. Tek kötü tarafı genelde eve gittiğimde uyumuş olması.”


Özcan Deniz


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AK PARTİ-MHP İTTİFAKI NEDİR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı