Özcan Deniz'in bitmeyen babalık mesaisi

Geçtiğimiz yaz oğlu Kuzey’in doğumu, İstanbullu Gelin’de ise Faruk- Süreyya aşkının meyvesi Yaz bebeğin aileye katılması ile Özcan Deniz çifte baba oldu.



Evde oğlu Kuzey ile yakından ilgilenen oyuncu sette ise Yaz Bebek’i (Ada Özdemir) kucağından indirmiyor.



Çocukları çok seven oyuncu babalık hakkında duygularını ise şöyle ifade etti:” Oğlumla geçirdiğim zaman tarif edilemez bir duygu. Sette Faruk olarak geçirdiğim babalık süreci oğlumu gün içinde daha çok özlememe ve bittiğinde ona koşmama neden oluyor. Tek kötü tarafı genelde eve gittiğimde uyumuş olması.”





