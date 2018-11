Organ naklinde korkutan rakamalar

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşması yapan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Cengiz Becerir, organ bağışının önemi, organ bağışının tarihçesi ve son dönemde organ bağışı ile ilgili yaşanan gelişmeler hakkında bilgi verdi. Becerir, 'Bu haftalarda etkinlik düzenlemedeki amacımız halkımızın farkındalığını artırarak organ bağışına yönlendirmek. Türkiye'de 25 bine yakın organ nakli bekleyen hasta var. Her yıl bu listeye 4 bin hasta daha ekleniyor. 22 bine yakın böbrek, 2 bin 200 karaciğer nakli bekleyen hasta var. Bine yakın da kalp nakli bekleyen hasta var. Verilecek her organ bir hayat kurtaracak” dedi.



Programda konuşan Vali Aziz Yıldırım da “İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen sempozyumun vatandaşın bu konuda daha fazla dikkatinin çekilmesine daha çok insanın bu konuya ilgi göstermesine ve organ bekleyen hastaların duygu ve düşünce hissiyatının anlaşılmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Sizlere gözünüzü açıp kapamanızı söylesem bunu yaparsınız. Gözünüzü tekrar açınca bulunduğunuz ortamı görme umudunuz var ama çoğu insanın bu umudu yok. Bazı hastalarımız var ki bu umudu organ bağışı sayesinde tekrar elde edebiliyorlar. İnsan denen bu muhteşem yaratık, muhteşem bir makineler bütünüdür. 25 bin organ nakli bekleyen hastamızın, 22 bini böbrek nakli bekliyor. Böbrek 250 gram et parçası diyebileceğimiz bir organ. Bu organ öyle hayati bir organ ki vücutta litrelerce kanı temizliyor, litrelerce kanın vücutta sağlıklı bir şekilde dolaşmasını sebep oluyor. Organlarımızın kıymetinin farkında olmamız gerekir. Organ nakli bekleyen hastalara, bekledikleri organlara kavuşmalarını, sevdikleriyle uzun ve sağlıklı bir ömür geçirmelerini dilerim' ifadelerini kullandı.



Organ Nakli Koordinatörü Songül Karabaş Güler tarafından organ doku bağışı ve organ nakli konusunda sunum gerçekleştirildi.



Sempozyum organ nakli bekleyen ve organ nakil olan hastaların paylaşımlarıyla sona erdi.



Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen sempozyuma Vali Aziz Yıldırım'ın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, İl Sağlık Müdürü Cengiz Becerir, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, organ nakli olan ve organ nakli bekleyen hastalar katıldı.



Kaynak : İHA

