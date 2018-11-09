LG telefonlardan çentik kaldırılıyor mu?

Let Go Digital'in haberine göre LG'nin amacı; ön kameranın ekrandaki izini azaltarak, ekran büyüklüğünü, kasa büyüklüğüne oranla en üst seviyeye taşımak...



Patent başvurusuna bakılırsa; ön kameranın ekranın köşesine çapalanmayacak. Bu da LG'ye kameranın konumu konusunda daha fazla esneklik sağlayacak. Delikler, kasanın kenarlarına yerleştirilecek. Böylece esneklik, tüm akıllı telefona adapte edilebilecek. Güney Koreli teknoloji devi, bu deliklerden bazılarına kamera yerleştirme planı yapıyor.



Yine yeni patent konusunda çeşitli şüpheler mevcut. LG'nin paneli, Samsung'un OLED 2018'de tanıttığı yeni paneline göre dezavantajlı... Samsung'un amacı, kameraları telefon ekranının altına yerleştirmek ve fotoğraf çekmek istediğinizde, kameranın görüş alanını engelleyen tüm pikselleri saf dışı bırakmak yönünde. Ön kameralar ve diğer sensörler de standart kullanımında saklı konumda kalacak.



LG'nin patent başvurusunun onaylanması birkaç ayı bulabilir. Yine de delik mimarisinin, çentik teknolojisine göre bazı avantajları olduğu söylenebilir.

