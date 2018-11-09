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Konya'da uçak restoranda yangın

Mutfak bölümünde başlayan ve hızla büyüyen yangın, çok sayıda itfaiye ekibi tarafından güçlükle söndürüldü.

3. Sayfa / 09 Kasım 2018 Cuma 03:07
Konya'da uçak restoranda yangın

Konya'da uçuş ömrünü tamamladıktan sonra restoran ve kafeye dönüştürülen uçakta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince güçlükle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Ankara Caddesi'ndeki Türk Yıldızları Parkı'nda, restoran ve kafe olarak kullanılan uçağın mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, uçağın büyük bölümünü etkisi altına aldı.



İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin yaklaşık iki saat süren çalışması sonucu alevler söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

Uçak restoranda büyük çapta hasara yol açan yangının çıkış nedeninin tespitine ilişkin çalışmalar devam ediyor.



Konya'da uçuş ömrünü tamamlayan 'Airbus A300' tipi yolcu uçağı, yaklaşık iki yıl önce restoran ve kafe olarak hizmet vermeye başlamıştı. Kaynak : AA

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