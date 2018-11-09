Komisyonu'ndan açıklama: 3 bin kişi göreve iade edildi

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile bugüne kadar meslekten ihraç edilenler, kapatılan bazı kurum ve kuruluşlara ilişkin 42 bin başvuruyu sonuçlandırdı.



Komisyondan yapılan yazılı açıklamaya göre, meslekten ihraç edilenler, bursu kesilen öğrenciler, rütbeleri alınan emekli güvenlik personeli, kapatılan kurum ile kuruluşlara ilişkin başvurulara bakmak üzere kurulan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'na 125 bin müracaat gerçekleştirildi.



3 bin müracaat kabul edildi

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, tamamlanan ve incelemeleri sona eren başvurulara yönelik 22 Aralık 2017'den itibaren karar vermeye başladı. Bugüne kadar 42 bin başvuruyu sonuçlandıran Komisyon, 3 bin müracaatı kabul etti. Komisyonun kabul kararıyla meslekten ihraç edilenlerin iadesine, kapatılan kurum ve kuruluşların açılmasına hükmedildi.



83 bin müracaatın incelenmesine devam ediliyor

Başvuruların 39 binini reddeden Komisyonda, 83 bin müracaatın incelenmesi ise devam ediyor.



Kararlar, tebliğ edilmek üzere başvurucuların en son görev yaptığı kurumlara teslim ediliyor. Başvurusu kabul edilenlerin atama işlemleri, en son görev yapılan kurumlar ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yapılıyor.



Dava yolu açık

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun ret kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara 19, 20, 21 ve 22. idare mahkemelerine iptal davası açılabiliyor.



Başvurucular, 'ohalkomisyonu.tccb.gov.tr' internet adresindeki 'OHAL Komisyonu Başvuru Takip Sistemi' üzerinden müracaatlarının kabul ya da reddedildiğine yönelik bilgilere ulaşabiliyor.



Bir bakışta OHAL sürecinde yaşananlar

FETÖ'nün hain darbe girişimin ardından 20 Temmuz 2016'da çıkartılan ve 7 kez uzatılan OHAL sona eriyor. FETÖ ve diğer terör örgütleri ile etkin bir şekilde mücadele etmenin önünü açan OHAL 2 yıl sürdü. Yayınlanan 34 kanun hükmünde kararname ile 127 bin kişi kamudan ihraç edildi, bin 431 dernek kapatıldı ve 94 belediyeye kayyum atandı. FETÖ temizliği için Harp Akademileri ve askeri liseler kapatıldı. Milli Savunma Üniversitesi kuruldu. Askeri hastaneler Sağlık Bakanlığına devredildi. Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları, İçişleri Bakanlığına bağlandı. “Dön” ilanına rağmen 3 ay içinde yurda dönmeyenlerin Türk vatandaşlığından çıkarılabilmesinin yolu açıldı.

