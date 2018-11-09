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Kılıçdaroğlu'nun tepki gösterdiği o isim

Şebnem Bursalı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun muhalif isimlerden Müslim Sarı'ya 'Ya parti ya banka' dediği iddia edildi.

Siyaset / 09 Kasım 2018 Cuma 10:16
Kılıçdaroğlu'nun tepki gösterdiği o isim

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan indirmek için çalışmaları ara vermeden çalışan Müslim Sarı'ya, Kılıçdaroğlu'ndan darbe geldi.

Kılıçdaroğlu'nun, hem CHP PM üyesi hem İş Bankası Yönetiminde olan Sarı'nın çalışmalarından rahatsız olduğu ortaya çıktı.

TERCİH YAPMAK ZORUNDA BIRAKTI

Gazeteci Şebnem Bursalı, Sarı'nın Türkiye'yi dolaşarak 'Genel Başkanlık' için nabız yokladığının anlaşılması üzerine, Kılıçdaroğlu'nun Sarı'ya 'Ya parti ya banka' diyerek tercih yapmak zorunda bıraktığını iddia etti.

GENEL BAŞKANLIK İÇİN NABIZ YOKLADI

Bursalı, Kılıçdaroğlu'nun muhalif isimlere verdiği koltukları geri almak için harekete geçtiğini yazarken 'Müslim Bey, 10 gün sonra İş Bankası'nın şahsına tahsis ettiği makam aracıyla Türkiye'yi dolaşmaya başladığı ve 'Genel Başkanlık' için nabız yokladığı da biliniyor. Gelin görün ki; banka yönetimine atadığı Müslim Bey hem PM üyesi olup hem İş Bankası Yönetiminde olunca; Kemal Bey; kendisine muhalefet eden partilisine bu kadar koltuğu kendi elleriyle sunmaktan rahatsız olur ve Sarı'ya 'Ya parti ya banka' tercihini yap der. Şimdi tüm gözler Sarı'da.' ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayınız Kaynak : Beyaz Gazete Özel

İş BankasıKemal KılıçdaroğluMüslim SarıTürkiyeMuhalefet


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