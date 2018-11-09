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FETÖ'yü savunduğu tweetler İslam'ı çıldırttı!

TBMM Genel Kurulu'nda FETÖ operasyonlarını eleştiren, AK Parti'ye hakaret üstüne hakaret savuran Saadet Partisi Milletvekili Cihangir İslam, Akit TV canlı yayında gazetecilerle tartıştı. FETÖ lehine attığı tweetler ekrana getirilince İslam canlı yayını terk etti.

Güncel / 09 Kasım 2018 Cuma 00:41
FETÖ'yü savunduğu tweetler İslam'ı çıldırttı!
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un darbe şakşakçılığıyla suçladığı Saadet Partisi Milletvekili Cihangir İslam bu kez de canlı yayında gazetecilerle tartıştı. Attığı FETÖ taraftarı tweetlerinin hatırlatılması üzerine İslam canlı yayını terk etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında FETÖ soruşturması başlatılan Cihangir İslam bu kez de Akit TV moderatörüyle tartıştı. TBMM'de yaptığı konuşmada FETÖ operasyonlarını eleştiren İslam, Akit TV'deki programda attığı tweetlere cevap verdi. Kapatılan FETÖ'nün yayın organlarının FETÖ operasyonlarını eleştiren haberlerini paylaştığını kabul eden İslam, ardı ardına tweetlerin ekrana gelmesi üzerine sinirlerine hakim olamadı.

"BANA FETÖ'CÜ DİYEMEZSİNİZ"

Programın moderatörü Yusuf Ozan Demir, İslam'a 17-25 Aralık sürecindeki tavrını hatırlattı. Demir'in bu sözleri üzerine ayağı kalkan İslam, kendisine FETÖ'cü suçlaması yapıldığını ileri sürerek programı terk etti.

Numan KurtulmuşAk PartiSaadet PartisiCumhuriyet BaşsavcılığıYusuf Ozan


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