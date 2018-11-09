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Esad rejimi Hama ve İdlib'e saldırdı

Esad rejimi, Soçi anlaşmasına rağmen Suriye’nin İdlib ve Hama kentine saldırı düzenledi. Saldırıda en az 23 kişi hayatını kaybederken, 15 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Dünya / 09 Kasım 2018 Cuma 14:41
Esad rejimi Hama ve İdlib'e saldırdı

Esad rejiminin, Soçi anlaşmasından sonra ağır silahlardan arındırılan İdlib ve Hama kırsalındaki Özgür Suriye Ordusunun mevzilerine saldırı düzenlediği, en az 23 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı belirtildi. Esad rejiminin düzenlediği saldırının olduğu noktanın, geçtiğimiz Eylül ayında Rusya ile Türkiye arasında anlaşma sağlanan bölgede olduğu iddia edildi.

Öte yandan, Esad rejiminin Soçi anlaşmasına rağmen Suriye'nin İdlib kırsalındaki Cercenaz, Gadafa beldesini vurduğundan ve yeni bir saldırı olacak gerekçesiyle cuma namazı kılınamadı. Kaynak : İHA

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