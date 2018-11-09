Erdoğan, Trump'la görüştü

Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile geçtiğimiz günlerde bir telefon görüşmesi yaptı. Bu konuşmanın olumlu geçtiği ise kulislerde konuşulur oldu.



İKİ KEZ TELEFONDA GÖRÜŞTÜLER



NATO zirvesinden sonra yaklaşık 3,5 ay boyunca BM Genel Kurulu'ndaki iki dakikalık karşılaşmaları dışında herhangi bir temasları olmayan Erdoğan ve Trump'ın 20 gün içinde iki kez telefonda görüştüğü açıklandı.







'NE KADAR YAKIŞIKLISIN'



Olumlu geçen görüşmede ABD Başkanı Trump'ın Erdoğan'a, 'Bu aralar burada da televizyonlar devamlı seni gösteriyor, ne kadar da yakışıklısın.' şeklinde iltifat ettiği belirtiliyor.



