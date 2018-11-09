Disipline sevk edilen CHP'li Öztürk Yılmaz'dan açıklama

Disipline sevk edilen Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz açıklama yaptı.



CHP Grup Yönetim Kurulu, Öztürk Yılmaz'ı kesin çıkarma cezası ile önlemli olarak cezalandırılması önerisiyle Grup Disiplin Kurulu'na sevkini kararlaştırmıştı.



Öztürk Yılmaz'ın, katıldığı bir televizyon kanalında ezanın Türkçe okunması gerektiğine yönelik sözleri tartışma yaratmıştı.



Karara sert sözlerle tepki gösteren Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



'Bu disiplin soruşturması yanlıştır, hukuksuzdur kınıyorum. Bu CHP'de farklı bir yerde olduğumuzun göstergesidir. Eğer kendi partisinde kendi milletvekillerine karşı sansür uyguluyorlarsa bu CHP'nin politikası olamaz. Koca CHP'de sanki Cumhurbaşkanı adayı yokmuş gibi dışarıdan devşirme adaylar için kulisler yapanlar CHP'nin politikalarını ihlal etmişlerdir. Siz birisine diktatör diyorsanız siz kendi partinizin içerisinde onun bir karbon kopyası olursanız bu CHP'nin politikasına aykırıdır. Bütün seçimleri kaybedip hala koltuğunu terk etmeyen anlayış CHP politikası olamaz. Sana olan umudumu kesmiş bitirmişim ben. Hesabın benim önümü kesmek beni şeytanlaştırmak sen neyi savunuyorsun?



Sen istiyorsun ki Öztürk Yılmaz partiden defolup gitsin istiyorsun çünkü sen beni rakip olarak görüyorsun. AKP ile iş tutuyorsun yanlış yoldasın. Partiyi zorlama hala yerel seçimlerde de yanlış yoldasın. Arkamda duramadın trollere teslim ettin. İstiyorsun ki çekip gideyim. Sen yönetemiyorsun ben de bir hazırlık içindeyim biliyorsun. Genel başkanlık olarak bir hazırlığımın olduğunu biliyorsun. Sen beni rakip olarak görüyorsun. Parti içindeki yükselişimden rahatsızsın. Tarih seni yargılayacak. Siz aşağılık bir işe imza attınız. İstifa etmiyorum ne yapıyorsan yap. Sıkıyorsa at beni buradan rezil ol kepaze ol.''



