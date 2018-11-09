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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 80. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Gazi'nin mücadeleci ve kurucu vasıflarını gençlerimize ve çocuklarımıza iyi anlatmalı, onun 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak ve daha ileriye taşımak için üzerimize düşen sorumlulukları hep birlikte yerine getirmeliyiz" dedi.

Siyaset / 09 Kasım 2018 Cuma 12:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Milletine duyduğu sonsuz güven ve inancıyla çıktığı zorlu yolda, milletimizi müşterek bir ideal etrafında birleştirmeyi başaran Gazi Mustafa Kemal, istiklal mücadelemizi Cumhuriyetimizin kuruluşuyla taçlandırmıştır.' değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal'in vefatının 80. yılı dolayısıyla yayımladığı mesaja, 'Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal'i, ebediyete irtihalinin yıl dönümünde saygıyla yad ediyorum.' ifadesiyle başladı.

İstiklal Mücadelesi'ne önderlik eden, milletin eşsiz fedakarlığıyla bu destansı mücadeleyi zafere ulaştıran Gazi Mustafa Kemal'in, üstün askeri yönetimi, kararlı duruşuyla, başarılı bir komutan ve lider olarak dünya tarihinde saygın bir yer edindiğini vurgulayan Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

'Milletine duyduğu sonsuz güven ve inancıyla çıktığı zorlu yolda, milletimizi müşterek bir ideal etrafında birleştirmeyi başaran Gazi Mustafa Kemal, İstiklal Mücadelemizi Cumhuriyetimizin kuruluşuyla taçlandırmıştır. Gazi'nin mücadeleci ve kurucu vasıflarını gençlerimize ve çocuklarımıza iyi anlatmalı, onun 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak ve daha ileriye taşımak için üzerimize düşen sorumlulukları hep birlikte yerine getirmeliyiz.

Cumhuriyetimizin 95. yılını iftiharla kutlayan Türkiye, istikrar içinde güçlenmeye ve büyümeye devam ederken, ecdadımızın her dönemde önüne çıkan engelleri birlik ve beraberlik içinde aştığını, milli ve manevi değerlerini her şart altında yaşattığını, inandığı yoldan asla dönmediğini, istiklaline ve istikbaline canı pahasına sahip çıktığını da unutmamalıyız.'

Milli iradeye sahip çıkılması, demokrasinin güçlendirilmesi ve 2023 hedeflerine ulaşılması için yılmadan, yorulmadan çalışılmaya devam edileceğini vurgulayan Erdoğan, geleceğe her zamankinden daha büyük bir ümitle bakıldığını belirtti.

Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını, vatan uğruna fedakarca şehit ve gazi olan kahramanları rahmet ve şükranla andı. Kaynak : AA

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