Atatürk Havalimanı'nda Uyuşturucu Operasyonu

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda, vücuduna sarılı halde 5 kilo 358 gram kokain bulunan Hollandalı yolcu tutuklandı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 29 Ekim'de, Brezilya'nın Sao Paulo kentinden tarifeli uçakla İstanbul'a gelen Hollanda uyruklu kadın yolcu N.M.M'yi (27) takibe aldı.



Terminalde durdurulan şüphelinin üst aramasında, vücuduna sarılı halde 5 kilo 358 gram kokain bulundu.



Gözaltına alına N.M.M, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı. Kaynak : AA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen AA ajansıdır.