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Atatürk Havalimanı'nda Uyuşturucu Operasyonu

Vücuduna sarılı halde halde 5 kilo 358 gram kokain bulunan Hollandalı yolcu tutuklandı.

3. Sayfa / 09 Kasım 2018 Cuma 14:26
Atatürk Havalimanı'nda Uyuşturucu Operasyonu
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Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda, vücuduna sarılı halde 5 kilo 358 gram kokain bulunan Hollandalı yolcu tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 29 Ekim'de, Brezilya'nın Sao Paulo kentinden tarifeli uçakla İstanbul'a gelen Hollanda uyruklu kadın yolcu N.M.M'yi (27) takibe aldı.

Terminalde durdurulan şüphelinin üst aramasında, vücuduna sarılı halde 5 kilo 358 gram kokain bulundu.

Gözaltına alına N.M.M, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı. Kaynak : AA

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