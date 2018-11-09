Arızalı mühimmat patladı! 25 asker yaralı!

Olay, saat 17.00 Şemdinli ilçesine bağlı Ortaklar köyündeki Sülgü Tepe üs bölgesindeki karakolda meydana geldi.



Konuyla ilgili Hakkari Valiliğinden açıklama yapıldı. Açıklamada, "09.11.2018 günü İlimiz Şemdinli İlçesi Ortaklar Süngü Tepe Üs Bölgesinde top atışı yapıldığı esnada arızalı mühimmatın infilak etmesi sonucu askeri personellerimiz yaralanmıştır" denildi.



MSB: 25 ASKER HASTANEDE, 7 ASKER ARANIYOR



Olayla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada ise, yaralanan 25 askerin hastaneye kaldırıldığı, kayıp 7 askerin ise arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.