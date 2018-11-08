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Yedigöller'de renk cümbüşü

Bolu’da özellikle sonbaharda ziyaretçi akınına uğrayan Yedigöller Milli Parkındaki renk cümbüşü havadan görüntülendi.

Yaşam / 08 Kasım 2018 Perşembe 13:10
Yedigöller'de renk cümbüşü

Bolu kent merkezine 44 kilometre uzaklıkta bulunan ve içerisinde barındırdığı Nazlıgöl, Seringöl, Deringöl, Sazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Büyükgöl'le her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Yedigöller Milli Parkı'nda, sonbaharın gelmesiyle renk cümbüşü yaşanıyor. İçerisinde bulunan ağaçların, yeşil ve sarının bütün tonlarını sergilediği Yedigöller Milli Parkı'nın havadan görüntüsü eşsiz manzarayı da ortaya çıkarıyor. Fotoğraf tutkunlarının özellikle tercih ettiği Yedigöller'de, ziyaretçiler eşsiz manzara da doyasıya fotoğraf çektirerek keyifli anlar yaşıyor.

Baharın eşsiz deneyimini yaşamak isteyen bazı tatilciler ise yanlarında getirdikleri çadırlarla mili park içerisinde kamp hayatı da yaşayabiliyor.

Kaynak : İHA

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