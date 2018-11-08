Tanıtım filmindeki FETÖ benzerliği soruşturma nedeni oldu

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünce, eğitim çalışmalarında, kongrelerde, seminerlerde gösterilmek üzere hazırlanan tanıtım filmi, son olarak ekranda yayınlanmak üzere Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna (TRT) gönderildikten sonra skandal ortaya çıkarıldı ve filmin sorumluları hakkında soruşturma başlatıldı.



Filmde evinde rahatsızlanan yaşlı vatandaşı oynayan kişinin FETÖ elebaşına benzerliği dikkatli izleyiciler tarafından fark ediliyor. Benzerlik fark edilir edilmez video yayından kaldırıldı ve başlatılan soruşturma kapsamında filmin hazırlanışında görev alan sözleşmeli personel B.T. ve F.F.U. ile eğitim bölümünden sorumlu U.Y.Ç. görevden uzaklaştırıldı. Ayrıca İl Müdürlüğünde görevli onlarca personelin de soruşturma kapsamında ifadesi alındı.



30'a yakın subliminal mesaj bulundu



Skandalın ortaya çıkarılmasının ardından Sağlık Bakanlığınca videoyu incelemek üzere uzmanlar görevlendirildi. 1 dakika 56 saniyelik görüntüyü saniye saniye inceleyen uzmanlar 30'a yakın gizli mesaja ulaştı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Kaynak : İHA

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