USD (Alış - Satış) : 5,48 - 5,49 EURO (Alış - Satış) : 6,22 - 6,23

Samsung katlanabilen yeni telefonunu tanıttı

Telefon özelliği sayesinde açıldığında tablet boyutlarına ulaşıyor.

Teknoloji / 08 Kasım 2018 Perşembe 13:42
Samsung katlanabilen yeni telefonunu tanıttı

Samsung, merakla beklenen katlanabilen telefonunu tanıttı.

BBC'nin haberine göre, Samsung'un katlanabilme özellikli yeni telefonu, şirketin mobil telefon bölümümün başkan yardımcılarından Justin Denison tarafından ABD'nin California eyaletinin San Fransisco kentinde tanıtıldı.

Cihaz, katlı haldeyken normal cep telefonu, açıldığında ise tablet boyutuna sahip. Telefonun diyagonal boyutu 18,5 santimetre.

Tanıtımda basın mensupları ve yazılımcılara cihaza dokunmaları ve yakından bakmalarına izin verildi.



Samsung'un katlanabilir telefon tanıtımına katılan Google'ın Android UX Başkanı Glen Murphy, Samsung'un yeni telefonuna daha fazla özellik kazandırmak için yazılımcılarla çalışacaklarını söyledi.

Google'ın Android işletim sisteminin Başkan Yardımcısı Dave Burke de konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, Samsung'un yeni yılın başlarında yeni bir Android cihaz çıkarmayı planladığını kaydetti.



- Seri üretim gelecek aylarda

Samsung, katlanabilir telefonun seri üretimine gelecek aylarda başlamayı planlıyor.

Bu yılın ikinci çeyreğinde Çin şirketi Huawei, Apple'ı geçerek Samsung'un ardından en çok cihaz satan mobil telefon üreticisi olmuştu.

Yeni telefonuyla çıkış yakalamayı bekleyen Samsung'un satışları, bu yıl geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 azalmıştı. Yüzde 20 pazar payına sahip Samsung'un bu dönemde en fazla düşüş yaşayan şirket olduğu belirtiliyor. Kaynak : AA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen AA ajansıdır.

SamsungCaliforniaAndroidBasın MensuplarıCep Telefonu


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AK PARTİ-MHP İTTİFAKI NEDİR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı