Saç ekiminde altın yöntem

Kellik ya da saç dökülme problemi ile karşı karşıya olanların en yeni yöntem olan Gold saç ekim yöntemi ile kısa sürede istedikleri saçlara kavuşabileceklerini söyleyen Cilt Bakım ve Saç Ekim Uzmanı Yaşar Aykan, kişilerin maksimum verim alabilmelerinin uzman kişiler tarafından yapılan, doğru saç ekim yöntemi ile bağlantılı olduğu konusunda uyardı. Yaşar Aykan, “Bazen genetik sorunlar, bazen de saçın yapısı nedeniyle özellikle erkeklerde bir yaştan sonra dökülmeye başlayan saçlar, kelliği de beraberinde getiriyor. Kellik kimine göre kabul edilse de birçok erkek için bu hala ciddi bir sorun olarak görülüyor. Ancak, son çıkan teknoloji Gold saç ekim tekniği sayesinde artık bu sorundan kısa sürede kurtulabiliyorsunuz. Üstelik eskisi gibi doğal görünen, güçlü ve sağlıklı saçlara kavuşabildiğiniz gibi görüntünüzü de yenileme fırsatı yakalamış oluyorsunuz. Altın uçlu Gold saç ekim tekniği hastalara avantajlar sunan çok özel bir saç ekimi yöntemidir. Bu yöntem aslında Fue tekniğinin geliştirilmiş halidir. Alınan birtakım önlemler ile saç köklerinin zaten hassas olan yapısını bozmadan, daha sağlıklı tutması için geliştirilen ve kullanılan bir tekniktir. Yapılan işlem Fue tekniğidir fakat, Gold saç ekim tekniği alınan birtakım önlemler ile saç köklerinin zaten hassas olan yapısını bozmadan, daha sağlıklı tutunması için geliştirilmiştir' dedi.



Enfeksiyon riski yok denecek kadar az



Gold saç ekimi ile istenilen sıklıkta saç ekimi yapılabildiğini dile getiren Aykan, “Bizim bu yöntemde kullandığımız iğneler, mikro motor uçları gibi insan vücuduna temas eden metaller altındandır. Gold yöntemi kullanılarak yapılan saç ekim işleminde kullanılan araç ve gereçler altından olduğu için saç kökü alınan dokulara temasında herhangi bir zarar vermemektedir. Yani altın elementi kullanıldığında vücudun enfeksiyon kapma riski, bulaşıcı hastalıklar, alerji gibi durumların gerçekleşme olasılığı en aza indirilir. Altın insan vücuduna en uyumlu madendir. Altın madeninin vücut ile uyumlu yapısı sebebiyle ekim sonrası iyileşme süreci de hızlı olur. Gold saç ekimi ile 7 günde tamamen iyileşme sağlanır. Bunun yanı sıra bu yöntemde altın dışında bir dış maddeye temas etmeyen saç köklerinin tutunma ve çıkma oranı artar. İstenilen yöne doğru tarama yapmanızı sağlayan Gold saç ekimi yöntemi daha önce ekim yaptırıp mağdur olan kişilerde de doğal revizyon imkanı sunar” ifadelerini kullandı.



“İyileşme daha hızlı gerçekleşiyor”



Gold uygulamanın son zamanlarda en çok tercih edilen ekim yöntemi olduğuna dikkat çeken Aykan, “Gold adından da anlaşıldığı gibi altın maddesinin saç ekimi cihazlarında kullanımıdır. Gold saç ekimi aşamaları Fue aşamaları ile aynıdır. Fue saç ekiminde olduğu gibi ense bölgesinden saç kökleri toplanır ve ayrıştırılır. Bu ayrıştırma sonrasında kafadaki saçsız bölgelere ekim yapılarak transfer gerçekleşir. Bu yöntemde tıraşsız saç ekimi yapılabilir. Gold uygulamada enseden alınan bölgede iz kalmaz, tamamen kapanır. Gold saç ekim uygulaması ile 1 cm karede 5 adet greft ekim yapılabilir. Bu uygulama Fue yöntemine göre 2 kat fazladır. Üstelik iki seans yerine tek seansta sonuç alınır. Diğer yandan Gold saç ekimi ile kadın ve erkeklerde saç sıkılaştırma işlemi yapılır, mevcut saçlarınız korunmuş olur, dökülme olmaz” diye konuştu.



Kellik ya da saç dökülme problemi ile karşı karşıya olanların Gold yöntemi ile istedikleri saçlara kavuşabileceklerini söyleyen Cilt Bakım ve Saç Ekim Uzmanı Yaşar Aykan, saç ekimi noktasında kişilerin maksimum verim alabilmelerinin uzman kişiler tarafından yapılan, doğru saç ekim yöntemini tercih etmeleri ile bağlantılı olduğunu belirtti.



Kaynak : İHA

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