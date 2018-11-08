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Onu gören yardıma koştu

Şişli’de ablasının üzerine kapıyı kilitlediği çocuk sınava yetişmek için pencereden çıkmaya çalıştı. Pencerede asılı kalan genci belediye ekipleri kepçeyle kurtardı.

3. Sayfa / 08 Kasım 2018 Perşembe 10:47
Onu gören yardıma koştu
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Olay, Şişli Keçeci Piri Mahallesi, Mahlül Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Ablasının evden çıkarken kapıyı üzerine kilitlemesi sonucunda evde kalan genç, 5 katlı binanın 3'üncü katında bulunan dairenin penceresinden çıkmaya çalıştı. Pencerede asılı kalan genç mahalle sakinlerinin dikkatini çekti. Mahalle sakinlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri, pencerede asılı kalan genci kepçeyle kurtardı.

Pencerede asılı kalan çocuğu önce hırsız zanneden mahalleli, 'Ablası işe giderken üzerine kilitlemiş. Sabah biz burada baktık hırsız zannettik. Sonra itfaiyeye haber verdik. Belediyedeki arkadaşlar yetişti geldi kepçeyle kurtardılar. Önce hırsız sandık sonra intihar edecek sandık polise haber verdik. Sınava yetişmeye çalışırken panik yapmış' şeklinde konuştu.

Öte yandan kurtarılan genci polis ekipleri alarak sınava yetiştirmek için okuluna götürdü. Kaynak : İHA

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