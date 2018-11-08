Murat Övünç, Erhan Nacar birbirine girdi

Sosyal medya fenomeni Murat Övünç, hakkında suç duyurusunda bulunan Erhan Acar ile canlı yayında karşı karşıya geldi.
Çocukları Taciz ve Sosyal Medyadan Koruma Derneği Başkanı Erhan Nacar, sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, Danla Bilic, Enes Batur ve Murat Övünç gibi isimleri hedef tahtasına koymuş, haklarında çocuklara kötü örnek oldukları gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.
Erhan Nacar ve hakkında suç duyurusunda bulunudğu Kerimcan Durmaz, Murat Övünç Söylemezsem Olmaz canlı yayınına konuk oldu.