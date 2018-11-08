KPSS sonuçları açıklandı

KPSS Ortaöğretim sonuçları artık belli oldu. Adaylar sonuçları hemen sorgulayabilirler. Sonuçların ardından tercih dönemi için bekleyiş başlayacak.



ÖSYM'nin resmi sitesinde yer alan duyuruda:



'7 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilen 2018-KPSS Ortaöğretim değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 08 Kasım 2018 tarihinde saat 14.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir. ' denildi.



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