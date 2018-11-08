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İYİ Parti'nin İstanbul adayı belli oldu

İYİ Parti'nin 2019 yerel seçimlerindeki büyükşehir belediye başkan adaylarından bazıları belli oldu. Buna göre İstanbul'da Ümit Özdağ, Adana'da İsmail Koncuk, İzmir'de Şengül Hablemitoğlu, Muğla'da Behçet Saatcı ve Balıkesir'de İsmail Ok aday gösterilecek isimler arasında yer aldı.

Siyaset / 08 Kasım 2018 Perşembe 11:06
İYİ Parti'nin İstanbul adayı belli oldu

İYİ Parti'nin yerel seçimde bazı büyükşehirlerde göstereceği belediye başkan adayları belli oldu.

Buna göre, 3 milletvekili yerel seçimde aday olacak. İstanbul adayı Ümit Özdağ, Adana adayı İsmail Koncuk, Balıkesir adayı İsmail Ok. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı ise Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu oldu.

Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı da Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olacak.

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