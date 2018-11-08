İYİ Parti'nin İstanbul adayı belli oldu

İYİ Parti'nin yerel seçimde bazı büyükşehirlerde göstereceği belediye başkan adayları belli oldu.



Buna göre, 3 milletvekili yerel seçimde aday olacak. İstanbul adayı Ümit Özdağ, Adana adayı İsmail Koncuk, Balıkesir adayı İsmail Ok. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı ise Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu oldu.



Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı da Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olacak.