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Hüsnü Mahalli'ye Cumhurbaşkanına hakaretten hapis

Gazeteci Hüsnü Mahalli, bir yazısında ve katıldığı televizyon programındaki sözleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 2 yıl 5 ay 5 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Siyaset / 08 Kasım 2018 Perşembe 14:49
Hüsnü Mahalli'ye Cumhurbaşkanına hakaretten hapis

Gazeteci Hüsnü Mahalli'nin, bir yazısında ve katıldığı televizyon programındaki sözleri nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine hakaret' suçlarından yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuksuz sanık Hüsnü Mahalli ve avukatları ile yer alırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ise avukatı Hatice Özay temsil etti.



Davayı karara bağlayan mahkeme, iki suçtan da Mahalli'yi hapse çarptırdı. Mahkeme, sanık Hüsnü Mahalli'yi 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 2 yıl 5 ay 5 gün hapis cezasına çarptırdı. 'Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine hakaret' suçundan ise Mahalli'yi 1 yıl 8 ay 25 gün hapse mahkum eden mahkeme, verilen hapis cezasını sanığın sabıkasız oluşunu, bir daha suç işlemeyeceği yönünde kanaat oluşması nedeniyle hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve 5 yıl süreyle denetim süresine tabi tutulmasına hükmetti.

Kaynak : İHA

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TelevizyonCumhurbaşkanıHüsnü Mahalli


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