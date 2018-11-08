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CHP'de o isimler disipline sevk edildi

CHP'de Öztürk Yılmaz ve Gürsel Erol disipline sevk edildi.

Siyaset / 08 Kasım 2018 Perşembe 16:01
CHP'de o isimler disipline sevk edildi

'Ezan Türkçe okunmalı' sözleriyle tartışma yaratan CHP'li Öztürk Yılmaz ile Gürsel Erol, parti yönetimine bilgi vermeden televizyon programına katıldıkları gerekçesiyle disipline sevk edildi.

CHP'DE 2 İSİM DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Alınan bilgilere göre, CHP TBMM Grup Yönetim Kurulu, Öztürk Yılmaz ve Gürsel Erol'un CHP TBMM Grup Disiplin Kurulu'na gönderilmesini kararlaştırdı.

BİLGİ VERMEDEN TELEVİZYON PROGRAMINA KATILDILAR

İki ismin de CHP'nin ilgili grup başkanvekillerine bilgi vermeden televizyon programlarına katıldığı ve bu nedenle haklarında disiplin işlemi başlatıldığı öğrenildi.

ÖZTÜRK'ÜN, 'EZAN TÜRKÇE OKUTULMALI' SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Öztürk Yılmaz son olarak bir televizyon programında ezanın Türkçe okunmasına yönelik açıklamalarıyla gündeme gelmişti. Gürsel Erol ise 24 Haziran seçimlerinden sonra Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırması ve genel merkez önünde oturma eylemi yapacağını duyurmasının ardından Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş ve kınama cezası almıştı.



CHP'DEN AÇIKLAMA YAPILDI

CHP'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

'CHP Grup Yönetim Kurulu, bugün (08.11.2018 Perşembe) olağanüstü toplanmıştır.

Toplantıda, Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın; CHP Tüzüğü ve Grup İç Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca 'kesin çıkarma cezası' ile 'önlemli olarak' cezalandırılması önerisiyle Grup Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.



CHP'li Öztürk Yılmaz'dan skandal 'ezan' çıkışı!

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