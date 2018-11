CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, ezanın Türkçe okunmasını istedi. Hürriyet Gazetesi Yazarı Ahmet Hakan'dan CHP'li Öztürk Yılmaz'a sert eleştiri geldi: Sen İsmet Paşa'nın bile gerisinde kalmışsın be Öztürk Yılmaz!



Katıldığı bir televizyon kanalında 'Ezan Türkçe okusun ben anlayım. Kur'an okunsun. Benim dilim her tarafta konuşulsun' önerisinde bulunan CHP'li Yılmaz'ın bu sözleri tartışma yarattı.



Yılmaz'a en sert eleştiri ise Hürriyet Gazetesi Yazarı Ahmet Hakan'dan geldi.



Ahmet Hakan bugünkü köşe yazısında, bu önerinin ilk kez CHP tarafından 1950 yılında yapıldığını anımsatarak, '1950'de CHP'nin başında İsmet Paşa vardı. Aradan 70 yıla yakın bir zaman geçmiş, 2018 yılına gelmişiz... CHP'li Öztürk Yılmaz, taaa 70 yıl önce aşılmış bu sorunu yeniden ülkenin bir numaralı gündem maddesi haline dönüştürmeyi başardı!' ifadelerinin kullandı.



Ahmet Hakan şöyle devam etti:



'Kutluyorum seni CHP'li Öztürk Yılmaz!



İsmet Paşa'nın 1950'deki zihniyetinin bile gerisine düşmeyi başardın ki her babayiğidin kolayca başarabileceği bir iş değildir.



Sen İsmet Paşa'nın bile gerisinde kalmışsın be Öztürk Yılmaz!'



'Ama kabahat sende değil be Öztürk Yılmaz!' diyen Ahmet Hakan, 'Kabahat, sana anında en yüksek seviyede tepki vermeyerek...' dedi.



