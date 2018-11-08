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ABD teröristleri teslim edecek mi?

ABD, PKK'nın lider kadrosundan 3 teröristin başına ödül koydu. Bu adımın ardından akıllara 'ABD teröristleri teslim edecek mi?' sorusu geldi.

Güncel / 08 Kasım 2018 Perşembe 09:36
ABD teröristleri teslim edecek mi?

ABD, geçtiğimiz günlerde yapıtığı açıklamayla PKK'nın lider kadrosundan Cemil Bayık, Duran Kalkan ve Murat Karayılan'ı başlarına ödül koydu.

Bu adım Türkiye tarafından olumlu karşılanırken, geç kalınmış bir adım olarak görüldü.

TESLİM EDER Mİ?

PKK'ya yönelik alınan kararın ardından yeni bir soru akıllara geldi. 

Gazeteci Batuhan Yaşar 'Peki ABD, Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan'ı Türkiye'ye teslim eder mi?' sorusunu köşesinde değerlendirdi.

Yaşar, sorunun cevabını vermenin zor olduğunu yazarken şunları aktardı;

Şu an için ‘evet' veya ‘hayır' cevabı vermek zor..
Şu bilgiyi de paylaşalım:
Üç terörist ABD'nin elinde değil..
Peki ABD bu üç teröristin nerede olduklarını biliyor mu?
Bu sorunun cevabını vermek de çok zor..
Şöyle bir çerçeve çizilebilir ama:
-“Bu tip konularda ABD çok üst teknolojiye sahip..”
-“Her türlü dinlemeyi yapabiliyor..”
-“İsterse kısa sürede Karayılan, Bayık ve Kalkan'ın yerini tespit edebilir..”
Türkiye de uzun süredir “Kırmızı” listedeki teröristleri takip ediyor..
Takip etmekle kalmıyor bir bir etkisiz hâle getiriyor..
Bir de “Karayılan, Bayık ve Kalkan'a ortak operasyon yapılabilir mi?” sorusu var ortada..
İki tarafın bu yönde birbirinden beklentisinin olmadığını vurgulayalım..

Yazının tamamı için tıklayınız Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Murat KarayılanCemil BayıkBatuhan YaşarDuran KalkanTürkiye


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