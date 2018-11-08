14 öğretmen hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, KHK ile kapatılan FETÖ okullarında görev yapan ve FETÖ ile irtibatları tespit edilen 12'si Bylock kullanıcısı toplam 14 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ediyor.