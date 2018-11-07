Zeki Kıral, 72. sanat yılını Beylikdüzü'nde kutlayacak

Beylikdüzü ilçesini Batı İstanbul’un başkenti yapma hedefiyle çalışmalarına aralıksız devam eden Beylikdüzü Belediyesi, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’ni (BAKSM) yenilenen modern ve kullanışlı tasarımıyla ilçe halkının kullanımına sundu. Sinemadan tiyatroya, resimden müziğe kadar sanatın her dalına ev sahipliği yapan BAKSM’nin resmi açılışı 22 Ekim Perşembe günü Zeki Kıral Kişisel Resim Sergisi ile başlayacak. Üç gün sürecek etkinliklerin ilk gününde usta sanatçı Zeki Kıral’ın kişisel resim sergisinin ardından, ‘Sivas-Milli Mücadele’nin 108 Günü’ kitabının yazarları olan Prof. Dr. Vahdettin Engin ve Dr. Şefik Memiş’in katıldığı söyleşi Yekta Kopan moderatörlüğünde gerçekleşecek. Akşam saat 21.00’i gösterdiğinde ise ‘Sivas-Milli Mücadele’nin 108 Günü’ kitabının lansmanı düzenlenecek.



Belgesel Niteliğinde Bir Kitap ‘Sivas-Milli Mücadele’nin 108 Günü’



Demir Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir sponsorluğunda hayat bulan ‘Sivas-Milli Mücadele’nin 108 Günü’ adlı kitap bir yıllık araştırma, geniş bir araştırmacı ve yazar kadrosuyla oluşturuldu. Mustafa Kemal Atatürk’ün Sivas’ta geçirdiği 108 günü anlatan ve belgesel niteliği taşıyan kitapta, yokluk ve kuşatılmışlık günlerinde bir direniş ve bağımsızlık mücadelesi olarak da nitelendirilebilecek olan Sivas’ta “108 gün” kronolojik bir sırayla anlatılıyor. Oldukça titiz ve kapsamlı çalışmalar sonucu hazırlanan kitapta, dönem ile ilgili kaynaklara başvurularak, yerli ve yabancı çok sayıda gazete taranarak ortaya birçok orijinal bilginin yer aldığı kaynak niteliğinde bir çalışma ortaya çıktı. Mustafa Kemal Atatürk’ün 2 Eylül 1919 tarihinde Sivas’ta geçirdiği 108 gün, bu süre içinde gerçekleşen kongre, Milli Mücadele hazırlıkları ve birbirinden değerli birçok hadiseye kitapta detaylı bir şekilde yer verildi.



Batı İstanbul Vakfı’nın koordinasyonuyla hayata geçen kitap özellikle araştırmacılar için kaynak eser özelliği taşıyor.



Zeki Kıral 72. Sanat Yılı’nda BAKSM’de



Boğaziçi’nin kıyılarında balık avlayan, ağ çeken, şekerlemeciden şeker alan, balon tutan, niyetçiden niyet çeken çocukları, uçan kuşları, rüzgârla savrulan ağaçların dökülen yapraklarını hümanist bir mütevazılık ile resmeden Zeki Kıral’ın kişisel resim sergisi BAKSM’nin açılışı kapsamında sanatseverlerle buluşacak. Bugüne kadar 55 kişisel serginin yanı sıra, yurt içi ve yurtdışında pek çok karma ve grup sergilerine katılan Kıral, 72. sanat yılında, Beylikdüzü’nde yaşayan resimseverlerle bir araya gelecek. 100 adet birbirinden değerli eserin yer aldığı sergide sanatçının, eski çalışmalarının günümüzde yeniden yorumlanmış örnekleri ve eski dönem çalışmaları da yer alacak. 22 Kasım Perşembe günü BAKSM’ye gelen ziyaretçiler o gün resimle, kitapla buluşacak ve Beylikdüzü’nün modern kültür merkezinin açılışına tanıklık edecek. Kaynak : İHA

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