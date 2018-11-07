USD (Alış - Satış) : 5,48 - 5,49 EURO (Alış - Satış) : 6,22 - 6,23

Yeşil kategorideki terörist öldürüldü

Şırnak'ta geçen hafta etkisiz hale getirilen 15 terörist arasında 1 milyon lira ödülle 'yeşil kategori'de yer alan Müslim Fırtına'nın da bulunduğu belirlendi.

3. Sayfa / 07 Kasım 2018 Çarşamba 17:42
Yeşil kategorideki terörist öldürüldü

Şırnak'ta geçen hafta etkisiz hale getirilen 15 terörist arasında 1 milyon lira ödülle "yeşil kategori"de yer alan Müslim Fırtına'nın da bulunduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında 31 Ekim-2 Kasım tarihlerinde Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Cudi Dağı kırsalında yapılan İHA destekli operasyonlarda 15 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terörden arananlar listesinde 1 milyon lira ödülle "yeşil kategori"de yer alan sözde Botan eski Cudi cephe sorumlusu "Rızgar Gever" kod adlı Müslim Fırtına olduğunun belirlendiği bildirildi.



Kaynak : AA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen AA ajansıdır.

Cudi Dağı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AK PARTİ-MHP İTTİFAKI NEDİR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı