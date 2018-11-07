USD (Alış - Satış) : 5,48 - 5,49 EURO (Alış - Satış) : 6,22 - 6,23

Üsküdar'da okulda öğretmene silahlı saldırı

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde, Atik Valide İmam Hatip Ortaokulu’nda bir veli, tartıştığı öğretmeni öğrencilerin gözü önünde silahla ayağından yaraladı. Veli olay yerinden kaçarken yaralanan öğretmen, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

3. Sayfa / 07 Kasım 2018 Çarşamba 16:59
Üsküdar'da okulda öğretmene silahlı saldırı
Video için tıklayın

Üsküdar Atik Valide İmam Hatip Ortaokul'na gelen bir öğrenci velisi, tartıştığı Beden Eğitimi Öğretmeni Alparslan Aldırmaz ‘ı silahla yaraladı. Olay saat saat 16. 00 sıralarında meydana geldi. Öğrencilerin gözü önünde yaşanan olayda öğretmen ayağından yaralandı. Öğrenciler büyük panik yaşarken veli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine okula ambulans ve polis sevk edildi. İlk Müdahalesi yapılan öğretmen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kavgaya şahit olan öğrenciler ise dehşeti yaşadı. Olay anını anlatan bir öğrenci,' İlk önce kavga ettiler, sonra belinden silahı çıkardı ve vurdu' dedi.


Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

Öğretmenİmam HatipÖğrenci VelisiBeden Eğitimi ÖğretmeniÖğrenciler


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AK PARTİ-MHP İTTİFAKI NEDİR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı