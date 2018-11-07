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Samsung Android Pie için tarih verdi

Milyonlarca kullanıcının dört gözle beklediği Android Pie güncellemesi, bu hafta düzenlenecek olan Samsung Geliştiriciler Konferansı’ndan sonra beta olarak yayınlanacağı müjdelendi.

Teknoloji / 07 Kasım 2018 Çarşamba 15:12
Samsung Android Pie için tarih verdi


Samsung, Android Pie güncellemesi için ilk somut adımları attı. Yapılan açıklamaya göre Beta olarak yayınlanacak olan güncelleme ilk etapta ABD, İngiltere ve Güney Kore’deki Galaxy S9, S9 Plus ve Note 9 kullanıcılarının huzuruna sunulacak.

Yeni güncelleme ile birlikte ayrıca baştan aşağıya yenilenen Experience 10arayüzünü de yayınlayacak olan teknoloji devi, bildiğiniz üzere Android 9.0 güncellemesinin kararlı sürümünü ise 2019’da yayınlamaya başlayacak.

Samsung Android Pie güncellemesine 2019’da başlayacak!

Geçtiğimiz ay paylaşılan bilgilere göre teknoloji devi, Android 9.0 Pie güncellemesi 2019 yılından önce yayınlanmayacak. Güncelleme ilk olarak Note 9 ve Galaxy S9‘a geleceği için Note 8 ve S8 sahiplerine sıra gelmesi epey zaman alacak.

Note 9’da yer alan bazı özelliklerin Galaxy Note 8 gibi eski modellere geleceği belirtilirken, Galeri ve Kamera gibi uygulamalarda değişiklikler yaşanacak.

Bildiğiniz üzere Oreo güncellemesi ilk olarak Galaxy S8 için yayınlanmış ve daha test aşamasında yaşanan sorunlar nedeniyle durdurulmuştu. Yaşanan gecikmelerin Android Pie’de telafi edilmesi beklenirken maalesef, açıklamalar kullanıcıların yine bir süre beklemek zorunda kaldığını gösteriyor.

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