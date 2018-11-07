Sağanak yağış sürücülere zor anlar yaşattı

Şanlıurfa’da ikindi saatlerinde etkili olan sağanak yağmur sürücülere zor anlar yaşatırken, hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da ıslanmaktan kurtulamadı.
Şanlıurfa'da ikindi saatlerinde etkili olan sağanak yağmur sürücülere zor anlar yaşatırken, vatandaşlarda yağmura hazırlıksız yakalandı. Aniden bastıran sağanak yağmur, kısa sürede etkisini artırdı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar ıslanmaktan kurtulamazken, araç sürücüleri yağış nedeniyle trafikte ilerlemekte zorlandı. Yollarda da su göletleri oluştu.
Meteorolojiden yapılan açıklamada, sağanak yağmurun kentte etkisini devam ettireceği bildirilirken, sürücülerin yollarda dikkatli olmaları uyarısında bulundu.