Parti teşkilatları kimi istiyor?

Yerel seçimler hangi partinin kimi aday göstereceği merak konusu oldu.



Özellikle büyükşehirlere gözler çevrilirken, partilerin güçlü isimlerle seçime girecekleri yüksek sesle konuşuluyor.



AK PARTİ'DE SÜRPRİZ İSİM



Gazeteci Candaş Tolga Işık AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın Binali Yıldırım'ı istediğini yazdı. Ancak Yıldırım'ın yaptığı açıklamlarda adaylığa sıcak bakmadığını ve sürpriz bir isimin aday gösterilebileceğini belirti.



CHP'DE ADAYLAR BELLİ



Işık, CHP teşkiltaının ise 3 aday üzerinde çalıştıklarını ifade etti. Muharrem İnce'nin adaylığının yüksek ihtimal olduğunu yazan Candaş Tolga Işık 'CHP'de ise teşkilatın İstanbul'da görmek istediği üç aday var: Birincisi yine büyük bir farkla elbette Muharrem İnce. İnce'den sonra ise Gürsel Tekin ve Ekrem İmamoğlu geliyor.' ifadelerini kullandı.



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