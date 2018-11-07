USD (Alış - Satış) : 5,48 - 5,49 EURO (Alış - Satış) : 6,22 - 6,23

Parti teşkilatları kimi istiyor?

Candaş Tolga Işık, parti teşkilatlarında yapılan yoklamada İstanbul için Binali Yıldırım ve Muharrem İnce'nin isminin çıktığını söyledi.

Güncel / 07 Kasım 2018 Çarşamba 10:44
Parti teşkilatları kimi istiyor?

Yerel seçimler hangi partinin kimi aday göstereceği merak konusu oldu.

Özellikle büyükşehirlere gözler çevrilirken, partilerin güçlü isimlerle seçime girecekleri yüksek sesle konuşuluyor.

AK PARTİ'DE SÜRPRİZ İSİM

Gazeteci Candaş Tolga Işık AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın Binali Yıldırım'ı istediğini yazdı. Ancak Yıldırım'ın yaptığı açıklamlarda adaylığa sıcak bakmadığını ve sürpriz bir isimin aday gösterilebileceğini belirti.

CHP'DE ADAYLAR BELLİ

Işık, CHP teşkiltaının ise 3 aday üzerinde çalıştıklarını ifade etti. Muharrem İnce'nin adaylığının yüksek ihtimal olduğunu yazan Candaş Tolga Işık 'CHP'de ise teşkilatın İstanbul'da görmek istediği üç aday var: Birincisi yine büyük bir farkla elbette Muharrem İnce. İnce'den sonra ise Gürsel Tekin ve Ekrem İmamoğlu geliyor.' ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayınız Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Gürsel TekinBinali Yıldırımİstanbul İl BaşkanlığıMuharrem İnceCandaş Tolga Işık


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AK PARTİ-MHP İTTİFAKI NEDİR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı