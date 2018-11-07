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Kreşte solunumu duran 1 yaşındaki Melisa Tuana öldü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kreşte bakıcısı tarafından yatırılan 1 yaşındaki çocuk, ölü bulundu. Bakıcının ise kucağındaki Melisa ile sağa sola koşuşturması çevredeki kameralara yansıdı.

3. Sayfa / 07 Kasım 2018 Çarşamba 17:59
Kreşte solunumu duran 1 yaşındaki Melisa Tuana öldü

Olay, Bursa’nın İnegöl ilçesi Burhaniye Mahallesi’nde bulunan bir kreşte meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kreşte kalan 1 yaşındaki Melisa Tuhana Memiş, bakıcısı tarafından yemek yedirildikten sonra yatağına yatırıldı. Bir süre sonra çocuğu kontrol etmeye gelen bakıcısı çocuğun hareketsiz yattığı gördü. Hemen kucağına Melisa Tuhana Memiş alan bakıcı çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. O sırada bir hasta almaya giden 112 Acil Servis ekiplerini gören bakıcı, yola atlayarak ambulansı durdurdu.

Bakıcının kucağındaki bebeği alan sağlık görevlileri, İnegöl Devlet Hastanesine hareket etti. Yapılan tüm müdahalelere rağmen, minik Melisa kurtarılamadı. Ölüm haberini alana annesi Melike ve babası İbrahim Memiş, sinir krizi geçirdi. Küçük çocuğun cansız bedeni İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı

Bakıcının çocuğu kucağına alıp yardım istemsi anları ise çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansındı. Olay sonrası cumhuriyet savcılığı olay yeri incelem ekipleriyle birlikte kreş olan dernekte incelemelerde bulundu.

Ölüm olayının yaşanmasına rağmen halen kreşte çocukların bulması dikkat çekerken, olayı duyanlar ise gelip çocukları alıp evlerine götürdü.

Memiş çiftçinin 2 çocukları daha olduğu öğrenildi. Kaynak : İHA

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Devlet HastanesiCumhuriyet112 Acil Servis


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