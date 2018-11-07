İsrail askerleri Filistinli milletvekilini gözaltına aldı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Filistinli milletvekili Muhammed Ebu Cihişe'nin El-Halil kentinin İzna beldesindeki evine baskın düzenledi.



Askerler evde arama yaptıktan sonra Ebu Cihişe'yi gözaltına aldı.



İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.



Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 6 bin 500 Filistinli bulunuyor.



Kaynak : AA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen AA ajansıdır.