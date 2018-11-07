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İspanya'da bomba alarmı

İspanya’nın Barselona kentinde tren istasyonunda patlayıcı düzenek bulunduktan sonra başkent Madrid’de bir tren istasyonu bomba şüphesiyle boşaltıldı.

3. Sayfa / 07 Kasım 2018 Çarşamba 12:41
İspanya'da bomba alarmı

İspanya'nın Barselona kentinde şüpheli çanta alarmı yaşanıyor. Katalan polisi, Sants de Barcelona tren istasyonunda güvenlik görevlilerinin bir çanta içinde olası bir patlayıcı cihaz gördüğünü ve kontrollerin devam ettiğini duyurdu.

2 tren hattı güvenlik gerekçesiyle kapatıldı. İstasyonda tren seferlerinin kısa süreli aksamanın ardından devam ettiği açıklandı. Olay yerine bomba imha ekipleri sevk edildi.

MADRİD'DE DE BİR TREN İSTASYONU BOŞALTILDI

Barselona'dan sonra Madrid'de de güvenlik alarmı nedeniyle bir tren istasyonu boşaltıldı. Madrid'deki Atocha tren istasyonunun da tahliye edildiği belirtiliyor ancak tahliye sebebiyle ilgili bilgi verilmedi. Kaynak : İHA

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BaşkentTren İstasyonuPatlayıcı Düzenekİspanya


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