İspanya'da bomba alarmı

İspanya'nın Barselona kentinde şüpheli çanta alarmı yaşanıyor. Katalan polisi, Sants de Barcelona tren istasyonunda güvenlik görevlilerinin bir çanta içinde olası bir patlayıcı cihaz gördüğünü ve kontrollerin devam ettiğini duyurdu.



2 tren hattı güvenlik gerekçesiyle kapatıldı. İstasyonda tren seferlerinin kısa süreli aksamanın ardından devam ettiği açıklandı. Olay yerine bomba imha ekipleri sevk edildi.



MADRİD'DE DE BİR TREN İSTASYONU BOŞALTILDI



Barselona'dan sonra Madrid'de de güvenlik alarmı nedeniyle bir tren istasyonu boşaltıldı. Madrid'deki Atocha tren istasyonunun da tahliye edildiği belirtiliyor ancak tahliye sebebiyle ilgili bilgi verilmedi. Kaynak : İHA

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