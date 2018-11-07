İbrahim Kalın: Tavrımızı yumuşatmamızı bekliyorlarsa...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabine toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Kalın, ABD'nin YPG politikasıyla ilgili gili konuşurken 'Bizden terör örgütü YPG/PYD'ye karşı tavrımızı yumuşatmamızı bekliyorlarsa, bu mümkün değildir. Birbirimizi kandırmaya dönük bir oyunun içinde olmayı biz ABD gibi bir ülkeye yakıştıramıyoruz.' dedi.



İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satırbaşları:



İçeriden veya dışarıdan, nereden gelirse gelsin terör tehdidine karşı Türkiye Cumhuriyeti Devleti bütün kurumlarıyla tam bir kararlılık içerisinde mücadeleye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edecektir.



'YPG'YE VERİLEN DESTEK, PKK'YA VERİLEN DESTEKTİR'



PYD ve YPG'ye verilen her destek doğrudan veya dolaylı olarak PKK terör örgütüne verilmiş bir destektir.



Bizim için terör örgütleri arasında 'iyi terör örgütü, kötü terör örgütü' diye bir ayrım söz konusu değildir.



'DEAŞ BAHANESİNİ KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİLDİR'



Türkiye'nin PYD/YPG, yani PKK hedeflerine dönük aldığı tedbirler DEAŞ ile mücadeleyi zayıflatıyor argümanını kabul etmemiz hiçbir şekilde mümkün değildir.



FIRAT'IN DOĞUSU



Burada Türkiye'ye dönük herhangi bir terör yapılanmasına hiçbir zaman müsaade etmeyeceğiz.



'FETÖ'YLE MÜCADELEDEMİZ DÜNYA SATHINDA DEVAM ETMEKTEDİR'



FETÖ terör örgütüne karşı da yürüttüğümüz kapsamlı mücadele bütün dünya sathında devam etmektedir. Bu konuda da en ufak bir taviz vermemiz söz konusu değildir.



15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra FETÖ okullarının kapatıldığı ülke sayısı 21'e ulaştı. Bu Türk diplomasisi açısından büyük bir başarıdır.



FETÖ'ye kol kanat geren, onlara alan açan, faaliyetlerini görmezden gelen ülkelere çağrımız, bu terör örgütüne karşı net bir tavır almalarıdır.



ABD'NİN 3 İSMİN BAŞINA ÖDÜL KOYMASI



Çok geç kalmış bir adım. Bu insanlar yıllardır teröristtir.



'BİZDEN BUNU BEKLİYORLARSA, BEKLEMESİNLER!'



Bu kararla, bizden terör örgütü YPG/PYD'ye karşı tavrımızı yumuşatmamızı bekliyorlarsa, bu mümkün değildir.



Birbirimizi kandırmaya dönük bir oyunun içinde olmayı biz ABD gibi bir ülkeye yakıştıramıyoruz.



Bizim temel beklentimiz; NATO'da müttefik olduğumuz, stratejik ortak olarak tavsif ettiğimiz ABD'nin, bir terör örgütünün Suriye kolu olan PYD ve YPG ile angajmanını tamamen sonlandırmasıdır.

