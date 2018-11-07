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FETÖ'cülerin hain tuzakları

Gazeteci Ertuğrul Özkök, FETÖ'cülerin darbe uygulamalarına 2005 yılında başladığını yazdı.

Güncel / 07 Kasım 2018 Çarşamba 10:07
FETÖ'cülerin hain tuzakları

15 Temmuz tarihinde FETÖ'cü hainler kanlı yüzünü gösterdi. 250 vatandaşımız şehit olurken, darbe ilk önce yargıda başladı.

FETÖ'cüler bazı isimler hakkında iftiralarla dolu iddianameler hazırlarken, haksız bir şekilde cezaevine atılmalarını sağladılar.

HAİN KUMPASLAR
Özkök, FETÖ'cülerin kullandığı taktikleri 'FETÖ'nün Türk ordusunu ve aydınlarını darmadağın etmek için kullanacağı üç iğrenç yöntemin ilk uygulamaları başlatılmıştı. İmzasız ihbar mektubu, gizli tanık ve bazı köşe yazarlarının o rektör hakkında yazdığı yazılar iddianamenin temelini oluşturmuştu.' ifadelerini kullandı.

İLK İKİ OLAY

Gazeteci Ertuğrul Özkök, FETÖ'cülerin yargıda darbeye başladığı ilk iki olayı ise şöyle aktardı;

İlk olay 2005 yılının nisan ayında Van Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelen imzasız bir ihbar mektubu ile başladı.

Bu mektupta Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Yücel Aşkın ve üniversitenin genel sekreteri Enver Arpalı'nın tarihi eserleri çaldığı iftirası atıldı.

Bu olayı soruşturmak üzere görevlendirilen savcının adı Ferhat Sarıkaya'ydı.

İmzasız ihbar mektubundaki bütün iftiraları iddianame haline getirdi.

Buna dayanamayan Enver Arpalı cezaevinde intihar etti.

Terör örgütünün ilk hedefi ülkenin namuslu bir rektörü ve çalışma arkadaşlarıydı.

- Aynı yıl bu malum savcıya ikinci hukuki darbe girişimi siparişi verildi.

9 Kasım 2005 günü Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir kitabevine yapılan bombalı saldırı olayı yaşandı. Bu olayı soruşturmak üzere özel yetkili savcı olarak yine Ferhat Sarıkaya görevlendirildi.

Yaptığı ilk iş, o günlerde Genelkurmay Başkanlığı'na getirilmesi kesinleşen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ı bu bombalamada suç ortağı ilan etmek oldu.

İkinci hedef FETÖ'cüleri kapısından sokmayan Türk Silahlı Kuvvetleri'ydi.

Bu adam o günlerde savcılıktan uzaklaştırıldı. Ama daha sonra bazı güçler devreye girerek onu yeniden göreve getirtti.

Gerçek kimliği 15 Temmuz gecesi deşifre oldu. O gün itirafçı olarak paçayı sıyırdı. Ama önceki gün kamuoyuna da yansıyan olaydan sonra yeniden gözaltına alındı.

Yazının tamamı için tıklayınız Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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