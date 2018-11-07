Enerjinin devleri Ankara'da buluşuyor

Enerji sektörünün yurt içi ve dışındaki önemli temsilcilerini buluşturan Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı, kapılarını yarın açıyor. Kongre Başkanı Çiğdem Dilek, bu yıl 'enerjini farket' ve 'enerjini paylaş' mottosuyla ilerledikleri bu büyük etkinlikte, 300’e yakın firmanın stant açacağını, yaklaşık 15 bin delegenin katılım sağlayacağını kaydetti.



Dilek, Bakan Dönmez’in yanı sıra EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Muhammet Balta, TBMM Enerji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş ve ana sponsorları GE Yönetim Kurulu Başkanı Canan Özsoy’un açılış konuşmalarıyla başlayacak kongrede, Huawei Turkey CEO’su Robben Zenk, ABB Yönetim Kurulu Başkanı Sami Sevinç, IPEEC Başkanı Benoit Lebot, Solarbaba kurucusu Ateş Uğurel, WPC Başkanı Tor Fjaeran gibi sektöre yön veren çok sayıda katılımcının sektördeki son gelişmeler hakkında bilgilerini aktaracaklarını kaydetti.



Dilek, ikinci gün gerçekleştirecekleri EIF Storage de ise EÜD Başkanı Cem Aşık, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan başta olmak üzere depolama konusunda çalışma yapan çok önemli isimlerin enerji sektörünün en önemli konularından biri olan depolamadaki gelecek teknolojileri, uluslararası uygulamalar, mevzuat ve teşvik uygulamaları ile iş yatırım modellerini ele alacaklarını belirtti.



Dilek, bu yıl da büyük ilgi toplamasını bekledikleri fuarda, çok sayıda firmanın yerli ve milli geliştirilen ilk ev elektrikli şarj istasyonları gibi son projelerini ilk kez görücüye çıkaracağını ifade ederek, "Ulusal ve uluslararası firmaları 11’nci kez aynı çatı altında buluşturacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Sektörün tüm aktörlerini etkinliğimize davet ediyorum" dedi. Kaynak : DHA