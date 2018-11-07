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Bu okulda sınavlar öğretmensiz yapılıyor

Kahramanmaraş’taki bir ilkokulda öğrenciler öğretmen olmadan yazılı sınavlarını yapıyor.

Eğitim / 07 Kasım 2018 Çarşamba 12:15
Bu okulda sınavlar öğretmensiz yapılıyor
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un “Bir okul gözetmensiz sınav yapsın ve ben varım desin' açıklamasının ardından Dulkadiroğlu ilçesindeki Yahya Kemal İlkokulunda çalışma başlatıldı. Okul müdürü ve öğretmenler tarafından yapılan toplantı sonrası öğrencilerin birbirlerine ve öğretmenlerine güvenin artması nedeniyle gözetmensiz sınav sistemine geçildi. Okulda yazılı sınava giren öğrenciler, öğretmenleri olmadan sessiz bir şekilde sınavlarını yapıyor.

Proje sayesinde geri dönüşlerin olumlu şekilde arttığını söyleyen Yahya Kemal İlkokulu Müdürü Hüseyin Yılmaz, öğrencilerle birlikte eğitimlerinin yaşayarak ve uygulayarak devam ettiğini söyledi.

Yılmaz, “Eğitim bizim vazgeçilmezimiz, bu ülkeyi yönetecek olan bu çocuklardır. Çocuklarımızı güzel yetiştirebilirsek inanıyoruz ki gelişmiş dünya ülkeleri arasında birinci sırada yer alabiliriz. Değerler eğitimimizi veriyoruz ancak bir de pratikte de istiyoruz ki çocuklarımız değerlerimizi birebir yaşasınlar. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ‘Bir okul gözetmensiz sınav yapsın ve ben varım desin” diye açıklama yapmıştı. Bu açıklamayı duyduğumuz da öğretmenler kurulumuzda karar aldık ve bu projeyi gerçekleştirelim istedik. Bu hafta ise yazılı haftası, öğretmenlerimiz yazılı yapmaya başladılar. Geri dönüşleri çok güzel ve öğrencilerimiz birbirine bakmadan yani kopya çekmeden yazılı yapıyorlar. Bu halimiz ile insanımızı yetiştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bizler de yaşayarak ve uygulayarak eğitimimizi yapmak istiyoruz” dedi.

İlkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Hayriye Nisa Yılmaz ise 'Öğretmenimiz yazılı kağıtlarını dağıttı sonra sınıftan ayrıldı. Biz burada yazılımızı yapıyoruz ve kopya çekmiyoruz. Öğretmenimiz bize güvendiği için böyle bir sınav yapıyoruz” diye konuştu.

Kaynak : İHA

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