Benzin geçen hafta da 17 kuruş indirilmişti. Gelen indirimler pompaya yansıyacak. Ayrıca Ağustos ayında benzine 46 kuruş ÖTV zammı gelmişti.



İSTANBUL'DA LİTRE FİYATI 6.82'YE DÜŞECEK



Benzine 21 kuruş indirim geliyor. Yapılan bu indirimden sonra İstanbul’da litre fiyatı 6.82 TL olan benzin 6.61 TL’ye düşecek.



Ankara’da litre fiyatı ortalama 6.88 TL olan benzin 6.68 TL’ye, İzmir’de ise litre fiyatı ortalama 6.85 TL olan benzin 6.67 TL olacak.





