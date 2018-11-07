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Benzine 20 kuruş indirim

Benzine bu gece yarısından itibaren 20 kuruş indirim geliyor. Benzin geçen hafta da 17 kuruş indirilmişti.

Ekonomi / 07 Kasım 2018 Çarşamba 09:19
Benzine 20 kuruş indirim

Uluslararası piyasalarda benzin fiyatının düşmesi, iç piyasayı da etkiledi. Benzinde art arda indirimler gündeme geldi. Benzine bu gece yarısından itibaren 20 kuruş indirim geliyor. Benzin geçen hafta da 17 kuruş indirilmişti.

MOTORİNDE POMPAYA YANSIMADI

Motorin grubunda da bugünden itibaren 23 kuruş fiyat indirimi meydana geldi. Tutar ÖTV’den karşılandığı için pompa satış fiyatlarında bir değişiklik olmadı.

Benzin


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