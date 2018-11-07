Bakan Selçuk: Özel okul teşviki kademeli olarak kaldırılacak

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesi ele alınıyor.



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullar arasındaki eşitsizliğin asgariye indirileceğini, sınav baskısının azaltılacağını söyledi.



Gezici otobüs sınıfların devreye gireceğini kaydeden Selçuk, ilkokulda çocukların gelişimsel özellikleri dikkate alınarak tenefüs sürelerinin artırılacağını ifade etti.



MÜFREDATLAR DAHA ESNEK HALE GELİYOR



Bakan Selçuk, müfredatın çocukların ilgi, yetenek ve mizaçları doğrultusunda esnek, modüler ve uygulamalı olarak iyileştirileceğini belirtti.



ÖZEL OKUL TEŞVİKİ KADEMELİ OLARAK KALDIRILACAK



Özel okul teşvikleri önümüzdeki yıl artırılacak. Eğtiim ve öğretim kademesine göre yıllık 3 bin 290 TL ile 4 bin 610 TL arasında değişen eğitim ve öğretim desteği ödenecek. Ancak sonrasında özel okul teşviki kademeli olarak kaldırılacak.