Bahçelievler'de dehşet kamerada: Lise öğrencisini defalarca kez vurdu

Siyavuşpaşa Mahallesi Mine Sokak’ta saat 14.00 sıralarında 15 yaşındaki Mertcan Karagöz, arkadaşlarıyla yürüdüğü sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfekle vurularak hastaneye kaldırılmıştı. Mertcan Karagöz hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.



Olayın ardından yaşanan dehşet anlarının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Mertcan Karagöz arkadaşlarıyla yolda yürüdüğü sırada saldırgan arkasından pompalı tüfekle ateş ettiği, sonrasında yanına gelerek 2 el daha ateş edip olay yerinden ayrıldığı görülüyor.



Öte yandan polis ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışmaları sürdürüyor.





Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.