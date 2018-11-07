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Bahçelievler'de dehşet kamerada: Lise öğrencisini defalarca kez vurdu

İstanbul Bahçelievler’de sokak ortasında 15 yaşındaki çocuğun pompalı tüfekle uğradığı saldırı anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

3. Sayfa / 07 Kasım 2018 Çarşamba 21:27
Bahçelievler'de dehşet kamerada: Lise öğrencisini defalarca kez vurdu

Siyavuşpaşa Mahallesi Mine Sokak’ta saat 14.00 sıralarında 15 yaşındaki Mertcan Karagöz, arkadaşlarıyla yürüdüğü sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfekle vurularak hastaneye kaldırılmıştı. Mertcan Karagöz hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından yaşanan dehşet anlarının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Mertcan Karagöz arkadaşlarıyla yolda yürüdüğü sırada saldırgan arkasından pompalı tüfekle ateş ettiği, sonrasında yanına gelerek 2 el daha ateş edip olay yerinden ayrıldığı görülüyor.

Öte yandan polis ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışmaları sürdürüyor.


Kaynak : İHA

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