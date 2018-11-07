ABD'nin kararına Akar'dan ilk yorum

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin PKK elebaşlarının yakalanması için ödül kararı almasına ilişkin yaptığı açıklamada,'Müttefiklerimizin bu adımını olumlu bulmakla beraber çok geç kaldığının altını çiziyorum.PKK'dan hiçbir farkı olmayan YPG'ye karşı da aynı tutum ve davranışın, aynı bakış açısının geliştirilmesini bekliyoruz.' dedi.



'OLUMLU AMA GEÇ ATILMIŞ BİR ADIM'



ABD'nin PKK elebaşlarının yakalanması için başlarına ödül koymasını değerlendiren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'Müttefiklerimizin bu adımını olumlu bulmakla beraber çok geç kaldığının altını çiziyorum.' dedi.



'YPG'YE DE AYNI TUTUMUN GELİŞTİRİLMESİNİ BEKLİYORUZ'



PKK'dan hiçbir farkı olmayan YPG'ye karşı da aynı tutum ve davranışın, aynı bakış açısının geliştirilmesini bekliyoruz.' dedi.



BEDELLİ ASKERLİK



Akar, bedelli askerlik başvurularına ilişkin ise, '633 bin 844 vatandaşımız müracaatlarını tamamladı, paralarını yatırdı ve eğitim konusunda planlamaya dahil edildi. Eğitim tarihleri ve eğitim yerleri en geç aralık ayının başında tamamen açıklanacak.' diye konuştu.



ABD, üç teröristin başına ödül koydu