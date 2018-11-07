USD (Alış - Satış) : 5,48 - 5,49 EURO (Alış - Satış) : 6,22 - 6,23

ABD'nin kararına Akar'dan ilk yorum

Milli Savunma Bakanı Akar: "(ABD'nin PKK elebaşıları kararı) Müttefiklerimizin bu adımını olumlu bulmakla beraber çok geç kaldığının altını çiziyorum"

Güncel / 07 Kasım 2018 Çarşamba 13:24
ABD'nin kararına Akar'dan ilk yorum
Video için tıklayın

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin PKK elebaşlarının yakalanması için ödül kararı almasına ilişkin yaptığı açıklamada,'Müttefiklerimizin bu adımını olumlu bulmakla beraber çok geç kaldığının altını çiziyorum.PKK'dan hiçbir farkı olmayan YPG'ye karşı da aynı tutum ve davranışın, aynı bakış açısının geliştirilmesini bekliyoruz.' dedi.

'OLUMLU AMA GEÇ ATILMIŞ BİR ADIM'

ABD'nin PKK elebaşlarının yakalanması için başlarına ödül koymasını değerlendiren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'Müttefiklerimizin bu adımını olumlu bulmakla beraber çok geç kaldığının altını çiziyorum.' dedi.

'YPG'YE DE AYNI TUTUMUN GELİŞTİRİLMESİNİ BEKLİYORUZ'

PKK'dan hiçbir farkı olmayan YPG'ye karşı da aynı tutum ve davranışın, aynı bakış açısının geliştirilmesini bekliyoruz.' dedi.

BEDELLİ ASKERLİK

Akar, bedelli askerlik başvurularına ilişkin ise, '633 bin 844 vatandaşımız müracaatlarını tamamladı, paralarını yatırdı ve eğitim konusunda planlamaya dahil edildi. Eğitim tarihleri ve eğitim yerleri en geç aralık ayının başında tamamen açıklanacak.' diye konuştu.

ABD, üç teröristin başına ödül koydu

Milli Savunma BakanıHulusi Akar


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AK PARTİ-MHP İTTİFAKI NEDİR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı